Вандалы осквернили памятник Ленину в Молдавии

Вандалы повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в молдавском городе Единцы. Об этом сообщил мэр населенного пункта Константин Кожокару, передает РИА Новости.

По его словам, многие жители города разделяют идеи советского политического деятеля. Они регулярно наводят порядок рядом с монументом и высаживают у его основания цветы, подчеркнул Кожокару.

«То, что произошло с памятником Ленина, не вписывается ни в какую логику. Какие-то вандалы разбили нос, разбили лицо. Короче, «воевали» с памятником», — отметил он.

Глава населенного пункта добавил, что сам не является поклонником деятельности Ленина. Тем не менее он осудил действия хулиганов и выразил надежду, что камеры видеонаблюдения засняли произошедшее и помогут сотрудникам правоохранительных органов отыскать нарушителей.

В августе в Единецком районе Молдавии произошел похожий инцидент. Группа вандалов осквернила памятник советским воинам, расположенный вблизи села Корпач. В частности, на постаменте мемориала появились оскорбительная надпись и эмблема румынской фашистской организации «Железная гвардия».

Ранее в Киеве повредили памятник советским партизанам времен Великой Отечественной войны.