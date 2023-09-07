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В Калининграде американца арестовали за попытку вывезти сына с территории РФ

В Калининграде американца подозревают в попытке вывезти сына с территории РФ

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Пресс-служба ФСБ России

В Калининграде в отношении гражданина США завели уголовное дело за похищение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

В конце июля мужчина приехал в Россию для того, чтобы повидаться с четырехлетним сыном, который является гражданином России. На момент инцидента суд города рассматривал дело о том, с кем из родителей предстоит жить ребенку.

По версии правоохранителей, отец хотел забрать сына из страны, поэтому без разрешения матери вывез ребенка в Мамоновский городской округ. Там он попытался пересечь границу страны.

«Действия фигуранта пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области», — сообщается в публикации.

Мужчину арестовали за попытку незаконно пересечь границу России. В ближайшее время иностранца допросят.

Ранее в центре Москвы на гражданина Сербии напали с ножом.

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