Лауреата Нобелевской премии мира из Мьянмы снова отправили в тюрьму

Бывшего премьер-министра Мьянмы и Нобелевского лауреата 78-летнюю Аун Сан Су Чжи снова посадили в тюрьму. Об этом сообщает местный портал Irrawaddy.

«Аун Сан Су Чжи снова помещена в тюрьму, состояние ее здоровья ухудшилось», — говорится в сообщении.

Соратники политика сообщили, что из-за перевода в тюрьму у нее началась болезнь десен и зубов, также у нее появились слабость и тошнота. В посещении врача ей было отказано.

1 августа сообщалось, что государственный административный совет Мьянмы помиловал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи.

В сентябре 2022 года Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к трем годам лишения свободы по обвинению в фальсификации выборов.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили военные.

Ранее брат Аун Сан Су Чжи отсудил у нее дом.