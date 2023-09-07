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Кубанский семиклассник выпал из окна школы после конфликта с бабушкой

На Кубани мальчик, у которого бабушка отобрала телефон, выпал из окна школы

Семиклассник из станицы Новомышастовской на Кубани выпал из окна школы после конфликта с бабушкой. Об этом сообщает »Kub Mash».

По данным источника, 13-летний школьник не выпускал телефон из рук. Из-за гаджета мальчик часто конфликтовал с бабушкой, которая периодически забирала средство связи у ребенка.

Школьник решил воздействовать на бабушку ее же методами и спрятал телефон пожилой женщины. Из-за этого поступка ребенок 5 сентября получил выговор от матери, которая проживает отдельно.

После произошедшего мальчик пошел в школу, где во время проветривания класса выпал из открытого окна третьего этажа . Его увезли в медицинское учреждение с переломами ребер и позвоночника, а также закрытой черепно-мозговой травмой.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Специалисты проверят условия проживания семьи пострадавшего ребенка и работу органов опеки.

Ранее в Туапсе девочка выпрыгнула из окна школы, чтобы избежать наказания за тройку.

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