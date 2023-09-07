В Петербурге двух рабочих увезли в больницу после падения промышленного лифта

В Санкт-Петербурге два человека пострадали после падения лифта в бизнес-центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Циолковского. По предварительным данным, промышленный лифт с двумя мужчинами упал вниз. В результате у обоих диагностировали травмы ног.

Очевидцы вызвали на место полицию и экстренные службы. Сотрудники МЧС помогли пострадавшим выбраться из шахты, после чего рабочим оказали необходимую помощь и направили в Мариинскую больницу. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся оба мужчины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Китае женщина родила в лифте и выбросила ребенка в мусорное ведро.