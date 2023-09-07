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Врач рассказала, как уменьшить боль в горле при ангине

Терапевт Тимощенко: раствор соды уменьшит боль в горле при ангине

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Shutterstock

Уменьшить сильную боль в горле при ангине поможет раствор пищевой соды или соли, который за счет электролитного состава снимет отечность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Также, по ее словам, можно использовать аптечные растворы для полоскания.

«Любой раствор для полоскания уменьшает боль за счет физиологического промывания и стимуляции выработки слюны с защитными свойствами за счет лизоцима. Широко используются растворы ромашки, календулы или смеси различных трав», — рассказала Тимощенко.

Она добавила, что для облегчения глотания можно использовать средства с местным анестезирующим или противовоспалительным эффектом. Однако, по ее словам, они должны применяться с осторожностью у детей и лиц, склонных к аллергии.

До этого директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа предупреждала, что ангину у лиц со слабым иммунитетом может спровоцировать холодный арбуз.

Ранее врач опровергла распространенные мифы о заболеваемости ОРВИ летом.

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