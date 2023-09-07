В Москве армянина подозревают в нападении с ножом на гражданина Сербии

В Москве гражданина Сербии госпитализировали после конфликта в центре столицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Нижней Радищевской улице. По версии правоохранителей, между сербом и гражданином Армении возник конфликт. В процессе предполагаемый злоумышленник схватился за нож и ударил оппонента в живот.

Пострадавший обратился за помощью к прохожему, который вызвал медиков и полицию. В больнице мужчину прооперировали, на данный момент он находится под наблюдением специалистов.

Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причину ссоры между двумя иностранцами.

Ранее в Ленобласти во время драки мигранта ударили ножом в спину и живот.