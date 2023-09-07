Коломойскому предъявили новое подозрение по делу «Приватбанка»

Национальное антикоррупционное бюро Украрины (НАБУ) объявило о новом подозрении бывшему бенефициарному владельцу «Приватбанка» Игорю Коломойскому о завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс). Об этом сообщается в Telegram-канале НАБУ.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами «Приватбанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале кредитной организации.

«Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», — говорится в публикации.

До этого адвокат Коломойского Александр Лысак заявил, что апелляцию на арест его подзащитного, которая должна была рассматриваться 6 сентября, перенесли на 25 сентября.

Следствие Украины предъявило Коломойскому обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. 2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался вносить многомиллионный залог.

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