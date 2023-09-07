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На Алтае подросток нокаутировал пенсионера и угнал его машину

В Алтайском крае 16-летний подросток избил пенсионера и угнал его машину

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katun24new/Telegram

В селе Павловск Алтайского края подросток избил пенсионера, чтобы покататься на его авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Катунь 24» со ссылкой на дочь пострадавшего.

По словам женщины, все произошло в конце августа: ее 69-летний отец двигался на своей машине по проселочной дороге, когда в лобовое стекло прилетел камень. После того, как мужчина остановился и вышел посмотреть, что происходит, на него напал 16-летний местный житель. Хулиган избил водителя до потери сознания, забрал его транспортное средство и отправился кататься на нем по селу. Проехав незначительное расстояние, юноша улетел в кювет и попутно снес деревянный забор.

Нарушителя задержала полиция. Пенсионеру диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его машине требуется ремонт.

Ранее в Махачкале автохамы избили подростка за то, что его отец сделал им замечание.

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