На Алтае подросток нокаутировал пенсионера и угнал его машину

В селе Павловск Алтайского края подросток избил пенсионера, чтобы покататься на его авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Катунь 24» со ссылкой на дочь пострадавшего.

По словам женщины, все произошло в конце августа: ее 69-летний отец двигался на своей машине по проселочной дороге, когда в лобовое стекло прилетел камень. После того, как мужчина остановился и вышел посмотреть, что происходит, на него напал 16-летний местный житель. Хулиган избил водителя до потери сознания, забрал его транспортное средство и отправился кататься на нем по селу. Проехав незначительное расстояние, юноша улетел в кювет и попутно снес деревянный забор.

Нарушителя задержала полиция. Пенсионеру диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его машине требуется ремонт.

Ранее в Махачкале автохамы избили подростка за то, что его отец сделал им замечание.