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Школьники сожгли склад дверей под Калининградом

Amber Mash: под Калининградом двое школьников сожгли склад дверей

В поселке Шоссейный Калининградской области из-за детской шалости сгорел склад дверей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

Двух школьников 12 и семи лет заметили возле склада очевидцы, мальчики нашли на улице выброшенный кем-то матрас, дети решили проверить, как находка будет гореть.

Пламя быстро перекинулось на одноэтажный склад, в котором на площади 400 квадратных метров хранились двери. Постройка выгорела полностью вместе с содержимым, сумма ущерба устанавливается.

Ранее в Волгограде мальчик сжег себе лицо, пытаясь разогреть обед на плите.

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