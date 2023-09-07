Школьники сожгли склад дверей под Калининградом

В поселке Шоссейный Калининградской области из-за детской шалости сгорел склад дверей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

Двух школьников 12 и семи лет заметили возле склада очевидцы, мальчики нашли на улице выброшенный кем-то матрас, дети решили проверить, как находка будет гореть.

Пламя быстро перекинулось на одноэтажный склад, в котором на площади 400 квадратных метров хранились двери. Постройка выгорела полностью вместе с содержимым, сумма ущерба устанавливается.

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