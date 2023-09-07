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Психолог объяснила, почему у детей появляется желание курить вейп

Психолог Дугенцова: пример родителей влияет на то, что дети начинают курить вейп

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Pexels

Поведение взрослых влияет на то, что у детей и подростков появляется желание курить вейпы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

«Иногда это происходит в младшем школьном возрасте, а иногда даже и в дошкольном возрасте, когда дети уже стремятся быть как взрослые. В дошкольном это начинается, если вдруг родители курят или есть такой значимый курящий взрослый», — уточнила психолог.

По ее мнению, родители или их друзья не смогут скрыть свои вредные привычки, даже если не будут курить при детях, потому что они все равно могут чувствовать запах.

«Как правило, стремление к этой взрослости доводит до того, что дети могут вытащить «запретный плод» из помойки, поджечь эти бычки и попытаться закурить», — отметила Дугенцова.

В июне главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья, психиатр-нарколог Виталий Холдин говорил, что родители должны провести беседу с подростком о вреде курения и алкоголя и рассказать, что он не обязан следовать за толпой и делать то, что ему не нравится.

Ранее психиатр объяснил, что делать родителям, если подросток начал курить.

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