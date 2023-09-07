В Краснодаре отец отобрал детей у воспитателей детсада и скрылся на машине без номеров

В Краснодаре мужчина, применив силу, похитил из рук воспитателей двоих детей. Об этом 7 сентября очевидцы рассказали в Telegram-канале »Жесть Краснодара и Края».

Все произошло на территории жилого комплекса «Дыхание» на улице Летчика Позднякова в первой половине дня. Воспитанники частного детского сада гуляли по тротуару в сопровождении двух женщин, когда к ним подъехала красная легковая машина без номеров.

Судя по кадрам, водитель остановил группу детей и отобрал у воспитателей сначала маленького мальчика, а затем девочку постарше. Дети сопротивлялись, вырывались из рук взрослого и плакали, их сверстники наблюдали за происходящим, а женщины, с которыми они отправились на прогулку, пытались безуспешно помешать похитителю. Одна из них описывала происходящее в трубку, а другая хотела остановить мужчину, проникнув в его автомобиль, но в итоге он скрылся в неизвестном направлении.

К делу подключилась полиция, сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента. По данным ведомства, шестилетнюю девочку и ее двухлетнего брата без согласия матери увез их 38-летний отец, проживающий в Москве. Также было установлено, что в настоящий момент супруги заняты процедурой развода через суд, который пока не определил место проживания детей.

Полиция Краснодара проводит проверку.

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