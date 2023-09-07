В Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший гранатой

В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего людям гранатой. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

7 сентября Telegram-канал Baza передавал, что в Ростове-на-Дону мужчина в военной форме пригрозил взорвать пункт сбора гуманитарной помощи.

По информации канала, мужчина в алкогольном опьянении пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции на Таганрогской улице, который устроили «ветераны Боевого Братства».

Уточняется, что он положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с данного места.

До этого сообщалось, что в столице неизвестный угрожал водителю пистолетом недалеко от «Москва-Сити». После неудачной попытки он бросил гранату в салон и скрылся.

По словам очевидцев, мужчина, бросивший гранату в машину недалеко от «Москва-Сити», хотел угнать этот автомобиль.

Ранее сообщалось, что на Майорке испанец ворвался в отель и угрожал людям фальшивым пистолетом.