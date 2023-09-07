Водитель фуры задержан по делу о ДТП с группой велосипедисток в Ленобласти

Полиция начала уголовное расследование обстоятельств аварии с участием фуры и группы велосипедистов на трассе «Скандинавия», водитель тягача задержан. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

31-летний водитель тягача «Скания», гражданин одной из стран ближнего зарубежья, был опрошен и задержан после ДТП с автомобилем, который сопровождал на трассе «Скандинавия» группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, еще семь детей и их тренер получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Пострадавших машинами скорой помощи и двумя вертолетами санавиации и МЧС России доставили в медицинские учреждения. Трасса «Скандинавия» перекрыта в сторону Выборга.

ДТП произошло на 59-м километре трассы «Скандинавия», большегруз врезался в автомобиль Ford, который сопровождал группу велосипедисток 2008 — 2009 годов рождения. После этого легковой автомобиль отбросило на девочек.

Ранее в Архангельске Toyota и Opel отбросило на пешехода, человек спасся.