На заводе «Салют» в Москве загорелась лаборатория с натрием

На заводе «Салют» в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, загорелась лаборатория, в которой хранился горючий натрий. Из здания на улице Плеханова эвакуируют людей. Из окон третьего этажа идет густой черный дым.

Как передает Mash, пожару присвоен повышенный ранг.

Завод производит корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Утром 6 сентября пожар произошел на заводе в городе Шебекино.

Сообщалось также о возгорании на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде. Как добавили в МЧС по региону, угрозы последующего распространения огня не было.

В конце августа в Кургане пожар произошел в одном из цехов Курганского метизного завода. Для ликвидации возгорания спасатели задействовали 20 человек и пять единиц техники.

Ранее в деревне Картино в Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад.