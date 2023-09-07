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В Минцифры рассказали о планах по предоставлению льготной ипотеки IT-специалистам

Минцифры: льготную ипотеку к концу года получат не менее 30 тыс. IT-специалистов

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Замглавы Минцифры России Андрей Заренин заявил ТАСС, что ипотека на льготных условиях может быть выдана не менее 30 тыс. IT-специалистам до конца 2023 года.

По его словам, с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тысячи специалистов на общую сумму 207 млрд рублей.

«Планируем, что к концу года ипотека льготных ИТ-специалистов будет выдана не меньше 30 тысячам», — сказал он.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов высказывал мнение, что в России нужно изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только там, где прописан заемщик, чтобы решать реальные жилищные проблемы россиян, а не помогать им инвестировать.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин также выступил с предложением, возобновить и распространить программу сельской ипотеки на дачи. По его словам, выдачу кредитов по программе сельской ипотеки не раз приостанавливали из-за привязки к ключевой ставке Центробанка РФ, но всегда возобновляли. Депутат напомнил, что в России взят курс на освоение сельских территорий, и программа оказалась востребованной.

Ранее в России стали чаще брать семейную ипотеку.

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