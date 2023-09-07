В Башкирии женщина пожаловалась, что ее раненного на СВО мужа не берут в добровольцы

Жительница Башкирии потребовала забрать мужа на фронт добровольцем. Сообщение об этом женщина оставила под постом главы республики во »ВКонтакте».

Пользовательница с ником Мама Матур обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь ее мужу попасть в зону СВО. Россиянка объяснила, что супруга мобилизовали еще в августе прошлого года, в мае он вернулся домой с ранением.

Однако, по словам просительницы, уже месяц назад мужчина был готов отправиться обратно. Он прошел медкомиссию, был отправлен в Уфу для дальнейшей переброски на фронт, но в итоге туда так и не попал.

«Нет абсолютно никакой помощи, даже элементарно удостоверение не могут выдать. Жилья нету, на съемной квартире живем, он без работы и никаких ни льгот, ни пенсии. Почему так? Хотелось бы разобраться в этом. Забирают до 60 лет, а ему всего 34», — посетовала женщина.

Ранее Минобороны России разъяснило правила отпусков мобилизованных на СВО.