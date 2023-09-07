В Ростове-на-Дону мужчина в форме пригрозил взорвать пункт сбора гуманитарной помощи

В Ростове-на-Дону мужчина в военной форме пригрозил взорвать пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчина в алкогольном опьянении пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции на Таганрогской улице, который устроили «ветераны Боевого Братства».

Уточняется, что он положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с данного места. После данных угроз, мужчина ушел.

В июле сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина лишился пальцев из-за взрыва гранаты. Инцидент произошел в доме на 2-й улице Володарского. Первоначально сообщалось, что граната взорвалась прямо во дворе многоэтажки, напротив детского сада. Арендатор лишился пальцев, получил ранения живота. Уточнялось, что на момент госпитализации находился в состоянии алкогольного опьянения. Telegram-каналы сообщали, что пострадавший родился в Анапе и недавно вернулся из зоны спецоперации.

Ранее в Ростовской области военный сбежал с гранатой из госпиталя.