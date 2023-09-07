Ростовского хакера осудили за атаку на правительственные сайты

Ростовского хакера приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

По данным агентства, осужденный мужчина подал апелляцию на приговор суда.

«Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина причастен «к украинской DDoS-атаке на критическую информационную инфраструктуру России», в том числе на сайт Минобороны РФ. Атака произошла в феврале 2022 года.

До этого «Газета.Ru» писала, что обнаружены три новые хакерские группировки Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf, которые активно используют против российских компаний вирусы-вымогатели.

От действий Battle Wolf пострадали по меньшей мере 15 крупных организаций в России — это научные, производственные, государственные, финансовые и проч.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.