Нижегородцам предрекли необычно мягкую осень

Осень в Нижегородской области будет мягче, чем обычно, однако бабьего лета пока ожидать не стоит. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни температурный фон в регионе будет на 1-1,5 °C выше нормы.

«Сейчас Нижегородская область находится в зоне конвергенции потока: между антициклоном на западной половине европейской территории России и хорошо выраженным циклоном на Урале и Западной Сибири. Воздушные массы перемещаются с севера, на Урале возможны заморозки», — сказал Вильфанд.

По его словам, сегодня в Нижегородской области +15…+18 °C, завтра днем +12..+14 °C. При этом в воскресенье заметно потеплеет — до +19…+20 °C, что на два градуса выше нормы. Такая температура сохранится до среды включительно, однако бабьим летом это потепление называть некорректно, заключил синоптик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето.

До этого Тишковец отмечал, что из-за природного феномена Эль-Ниньо зима в России будет «бракованной» и короткой. Декабрь, по его словам, окажется теплее нормы на 1-2 °C, январь — на 3-4 °C, февраль — на 4-5 °C.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России ожидаются аномально высокие температуры.