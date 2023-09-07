Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нижегородцам предрекли необычно мягкую осень

Синоптик Вильфанд: в Нижегородской области ожидается осень мягче, чем обычно

close
100%
Depositphotos

Осень в Нижегородской области будет мягче, чем обычно, однако бабьего лета пока ожидать не стоит. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни температурный фон в регионе будет на 1-1,5 °C выше нормы.

«Сейчас Нижегородская область находится в зоне конвергенции потока: между антициклоном на западной половине европейской территории России и хорошо выраженным циклоном на Урале и Западной Сибири. Воздушные массы перемещаются с севера, на Урале возможны заморозки», — сказал Вильфанд.

По его словам, сегодня в Нижегородской области +15…+18 °C, завтра днем +12..+14 °C. При этом в воскресенье заметно потеплеет — до +19…+20 °C, что на два градуса выше нормы. Такая температура сохранится до среды включительно, однако бабьим летом это потепление называть некорректно, заключил синоптик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето.

До этого Тишковец отмечал, что из-за природного феномена Эль-Ниньо зима в России будет «бракованной» и короткой. Декабрь, по его словам, окажется теплее нормы на 1-2 °C, январь — на 3-4 °C, февраль — на 4-5 °C.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России ожидаются аномально высокие температуры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях