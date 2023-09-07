В петербургской школе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции

В школе №608 Кировского района Санкт-Петербурга зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотренадзора.

По данным ведомства, отравились 17 человек, 13 из них — дети. Несовершеннолетние госпитализированы в инфекционные больницы города с диагнозом «гастроэнтерит». Предположительно отравление случилось после того, как работники образовательной организации и ученики поели в школьной столовой.

Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания АО «Комбинат питания «Кировский», который занимается поставками еды в организацию.

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о случае массового отравления в московском бистро.