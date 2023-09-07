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В Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в многолетнем насилии над дочерью

«Фонтанка»: петербурженка сообщила полиции об изнасиловании дочери экс-супругом

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию, рассказав о многолетнем сексуальном насилии бывшего мужа в отношении ее дочери. Об этом сообщила »Фонтанка».

По данным источника, заявить в полицию на экс-супруга, уличенного в педофилии, 46-летняя жительница Петроградского района решилась 6 сентября.

Полицейским женщина объявила, что бывший муж совершал действия сексуального характера в отношении ее ребенка с 2011 года по 2020-й. По словам заявительницы, в первый раз мужчина изнасиловал свою падчерицу, когда той было всего пять лет.

Сейчас слова петербурженки проверяют, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мать школьницы из Петербурга заподозрила знакомого своей дочери в ее развращении и шантаже интимными видеороликами.

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