Проект «Москва-Донбасс» представил новые свидетельства восстановления Донецка и Луганска

В издании Лента.Ru опубликован проект «Москва — Донбасс», который рассказывает о восстановлении новых регионов. В его рамках на лендинге проекта публикуются истории специалистов из Москвы, которые отправились помочь жителям Донбасса.

Осенью прошлого года, когда новые территории вошли в состав России, Москва взяла на себя шефство над столицами регионов — Донецком и Луганском. На Донбасс отправились московские строители, энергетики и коммунальщики. Всего на стройплощадках новых регионов сейчас трудятся более 38 тыс. специалистов из 84 регионов России и задействовано около 5 тыс. единиц техники. Специалисты строят детские сады, школы и жилые дома, ремонтируют инженерные сети, организуют работу городского транспорта, лечат больных.

Специальный проект «Москва-Донбасс» создан для того, чтобы фиксировать хронику восстановления, говорится в его описании. На данный момент уже московские строители сдали около 200 детских дошкольных образовательных учреждений. Всего за три года силами регионов-шефов, одним из которых является Москва, планируется ввести в строй порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. — многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты и около 2,5 тысячи — объекты ЖКХ.

Также авторы проекта собрали уникальные архивные фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, что московские специалисты имеют большой опыт восстановления городов после масштабных разрушений — в отдельном разделе представлена архивная кинохроника строительства масштабных объектов в СССР после Победы в Великой Отечественной войне.

«Наша страна не первый раз берется за восстановление разрушенных боевыми действиями населенных пунктов. Во время Великой Отечественной войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень. Тогда крова участниками стали более 25 млн человек. По всем параметрам, на восстановление страны потребовалось не менее 20 лет. Но СССР уложился в одну пятилетку. Над возвращением страны к мирной жизни тогда трудились миллионы советских людей. Огромный вклад внесли московские специалисты», — говорится на сайте.

Как когда-то советские спецы, в кратчайшие сроки восстанавливавшие инфраструктуру целых городов, сегодняшние профессионалы из разных отраслей делают все возможное, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни. Этим людям и посвящен проект «Москва — Донбасс».

Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появилось документальное реалити-шоу «ДоМ.Хроника восстановления». Каждая серия проекта длится меньше десяти минут, но рассказывает целую историю из жизни реального человека. Реалити-шоу было запущено недавно, но уже пользуется большой популярностью у зрителей, количество заинтересованных постоянно растет.