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Бык сбежал от фермера и уже месяц прячется на поле кукурузы

Gazeta.pl: в Польше фермер месяц ловит сбежавшего быка в кукурузном поле

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Marcin Onufryjuk/Agencja Wyborcza.pl

Житель польской деревни Мехницы не может справиться со своим 400-килограмовым быком, который сбежал от него и прячется в кукурузе. Об этом сообщает издание gazeta.pl.

11 августа бык сбежал от фермера и скрылся на кукурузном поле, уже месяц отчаявшийся владелец пытается отыскать животное, но напуганный бык хорошо прячется в зарослях.

«Сложность состоит в том, что кукуруза еще не скошена и ему есть куда спрятаться. Это бык весом около 400 килограммов, поэтому животное трудно поймать», — рассказал представитель местной пожарной службы Томаш Яблоньский.

Местные жители считают, что бык не торопится домой, потому что ему хватает пищи на воле, но фермер настроен решительно, он намерен приманить животное коровой. Мужчина поставит ее в поле на трейлере и будет ждать когда появится прибавивший в весе беглец.

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