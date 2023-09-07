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Экс-заключенный, празднуя свое освобождение, проник в чужую квартиру и решил поесть

Житель Приморья отпраздновал освобождение из колонии новым уголовным делом

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Приморском крае мужчину, который отпраздновал собственное освобождение из колонии кражей с проникновением, приговорили к новому сроку. Об этом сообщается на сайте Михайловского районного суда.

Недавно освободившийся из мест лишения свободы гражданин устроил по этому случаю праздник, решив отметить его дома у своих знакомых. Он покинул квартиру приятелей, чтобы покурить на улице, но возвращаясь, оказался в чужом жилище. Выяснилось, что мужчина неумышленно перепутал дверь, однако быстро сориентировался и зашел на незнакомую кухню, решив поужинать. Именно там застали незнакомца с ножом в руках хозяева квартиры.

Собственник жилья схватил мужчину, чтобы выставить его за порог, но злоумышленник стал активно сопротивляться и в это же время похитил женскую сумку. В конце концов он покинул жилье, причинив своим визитом ущерб потерпевшим на 5 835 руб.

Его действия признали кражей чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. На суде учли состояние здоровья подсудимого, расценив его как смягчающее наказание обстоятельство, но с учетом отягчающего обстоятельства — опасного рецидива преступления — россиянина приговорили к трем годам исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Карелии украл из чужого дома фонарик за 120 рублей и получил три года колонии.

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