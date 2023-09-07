В ЦИК заявили, что на членов избиркомов новых регионов оказывают давление

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в ходе своего выступления в информационном центре ЦИК заявила, что на членов избирательных комиссий четырех новых регионов РФ оказывается давление. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, количество негативных сообщений в день не опускается ниже 100.

«Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас, еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день ... Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы», — поделилась председатель ЦИК.

Она добавила, что давление оказывается со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и подведомственных ей структур.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий заявил, что предстоящая пятница, 8 сентября, в Запорожской области объявлена нерабочим праздничным днем.

Ранее ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России.