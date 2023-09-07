Преподаватель обмотала студента скотчем в колледже Уфы

В автотранспортном колледже Уфы преподаватель обмотала студенту скотчем голову и рот во время занятий. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Уфа № 1».

По сообщениям студентов, причиной конфликта стал неправильный ответ одногруппника на занятии. На кадрах ролика, который сняли учащиеся автотранспортного колледжа Уфы, педагог подходит к юноше и заматывает ему голову и рот красным скотчем, молодой человек не проявляет агрессии и спокойно сидит за партой.

«Что непонятно было во фразе «не мешать работать педагогу», — слышен за кадром голос преподавателя.

В комментариях под видео мнения жителей Башкирии разделились, одни считают, что студенты специально «довели» пожилого педагога, другие уверены, что учитель не может себе позволить подобное поведение.

Региональное министерство образования и руководство колледжа инцидент пока не прокомментировали.

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