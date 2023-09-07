Родителям дали советы, как приучить ребенка чистить зубы два раза в день

Многие дети не любят чистить зубы два раза в день, хотя этот ритуал является необходимым для их здоровья. О том, как привить ребенку эту привычку, «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

Так, прежде всего специалисты советуют родителям стать для детей примером в этом вопросе, а также объяснять, почему зубы нужно чистить два раза в день. Этот процесс можно превратить в игру, включать мультики или музыку, чтобы ребенку было интереснее. Важно также позволять ребенку самому учиться чистить зубы, чтобы он научился самостоятельно выполнять эти действия качественно.

Помимо этого, стоит разрешить детям самим выбирать щетку и пасту, чтобы они им нравились. Это также поможет вовлечь их в процесс. Информацию о чистке зубов ребенок может получать не только от родителей, но и из тематических мультфильмов.

Руководитель стоматологической клиники «Даймонд» Кристина Месропова до этого говорила «Газете.Ru», что отказ от лечения у ребенка молочных зубов может привести к серьезным последствиям для детского здоровья.

Ранее стоматолог рассказала, сколько нужно пасты, чтобы хорошо почистить зубы.