В Госдуме предложили установить надбавку к страховой пенсии сельским почтальонам

Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий установление 25%-й надбавки к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

«В настоящее время пенсионное законодательство предусматривает установление повышения уровня пенсионного обеспечения жителей села, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, данная мера была введена в целях компенсации тяжелых условий труда сельхозработников, а также невысокой заработной платы и, соответственно, маленького размера пенсии. Однако, по словам парламентариев, в подобных условиях находятся не только аграрии, но и сельские почтальоны, которые выполняют свои обязанности несмотря на плохие погодные условия и отсутствие автомобиля.

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