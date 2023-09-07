Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили установить надбавку к страховой пенсии сельским почтальонам

В ЛДПР призвали установить надбавку к страховой пенсии сельским почтальонам

close
100%
Михаил Мордасов/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий установление 25%-й надбавки к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

«В настоящее время пенсионное законодательство предусматривает установление повышения уровня пенсионного обеспечения жителей села, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, данная мера была введена в целях компенсации тяжелых условий труда сельхозработников, а также невысокой заработной платы и, соответственно, маленького размера пенсии. Однако, по словам парламентариев, в подобных условиях находятся не только аграрии, но и сельские почтальоны, которые выполняют свои обязанности несмотря на плохие погодные условия и отсутствие автомобиля.

До этого в ЛДПР предложили новый критерий оценки эффективности работы губернаторов. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что оценивая действия главы региона, нужно учитывать данные об оттоке молодежи.

Ранее юрист рассказал об условиях, когда возможна доплата к пенсии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях