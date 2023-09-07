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Главреду регионального издания дали 5,5 года колонии за фейки об армии

Главреду «Нового фокуса» Афанасьеву дали 5,5 года колонии за фейки о ВС России

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Главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 года колонии по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хакасии.

Утверждается, что журналист размещал ложные сведения о сотрудниках Росгвардии, участвовавших в военной операции. Приговор вынес Абаканский государственный суд Хакасии.

По статье о фейках «с использованием служебного положения» Афанасьеву грозило до 10 лет лишения свободы. Главреда издания по решению суда также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Основанием для возбуждения дела стал материал про 11 хакасских омоновцев. Михаил Афанасьев не признал вину. Он заявил, что при подготовке текста опирался на проверенные источники.

«Новый фокус» — региональное интернет-издание Хакасии.

В конце августа на Ленинградском вокзале в Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложных сведений об армии России.

Ранее священника приговорили к трем годам колонии за фейки о ВС РФ.

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