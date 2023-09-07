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Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области Украины

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Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена на территории Сумской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации карты, тревога прозвучала в 9.16 (совпадает с мск).

Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении «припортовой инфраструктуры, элеватора, административного здания».

До этого воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, однако позже она была отменена. Украинские СМИ также писали о взрывах в городе Сумы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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