Алабай напал на беременную женщину в Магнитогорске

Беременная жительница Магнитогорска пострадала от нападения алабая, пес накинулся на нее на тротуаре и сильно покусал. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Магнитогорска» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в левобережном районе Магнитогорска и попал на видео, мужчина с беременной супругой шли по улице, они увидели собаку внушительных размеров и решили обойти животное, но пес внезапно набросился на спутницу мужчины.

Позднее о нападении этой же собаки на прохожих сообщили и другие пострадавшие, у животных есть владелец, но он отпускает их на самовыгул — утверждают горожане.

После обращения в полицию служба отлова нашла и отправила собаку на передержку, хозяина алабая ищут.

Ранее в Нижегородской области сбежавшая собака депутата искусала местную жительницу.