Власти Одесской области сообщили о повреждениях инфраструктуры рядом с портом

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, в нескольких населенных пунктах повреждены объекты «припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание».

Украинское издание «Зеркало недели» писало, что ночью в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, были слышны взрывы.

До этого воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, однако позже она была отменена. Украинские СМИ также писали о взрывах в городе Сумы. По предварительной информации, произошла атака беспилотников. Зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее «РИА Новости» писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.