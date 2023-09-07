Украинка рассказала как ее не пустили в Израиль

Киевлянка Ирина рассказала изданию «Украинская правда», что получила «шокирующий опыт» путешествия в Израиль.

По словам женщины, она через Польшу прилетела в Тель-Авив в декабре 2022 года по приглашению друзей, чтобы перезимовать. Но в аэропорту Бен-Гурион на паспортном контроле у нее долго изучали документы, а после попросили перейти в зал ожидания. Она рассказала, что ее пригласили на собеседование с личными вопросами.

Ирина заявила, что в зале ожидания она провела трое суток без возможности купить еду и воду, а после ей передали документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

До этого сообщалось, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию после начала спецоперации, узнали, что их детей учат русскому языку в начальной школе в рамках языкового проекта.

В апреле сообщалось, что украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансовой помощи.