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Украинка рассказала как ее не пустили в Израиль

«УП»: украинка заявила об унижениях при депортации из Израиля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Киевлянка Ирина рассказала изданию «Украинская правда», что получила «шокирующий опыт» путешествия в Израиль.

По словам женщины, она через Польшу прилетела в Тель-Авив в декабре 2022 года по приглашению друзей, чтобы перезимовать. Но в аэропорту Бен-Гурион на паспортном контроле у нее долго изучали документы, а после попросили перейти в зал ожидания. Она рассказала, что ее пригласили на собеседование с личными вопросами.

Ирина заявила, что в зале ожидания она провела трое суток без возможности купить еду и воду, а после ей передали документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

До этого сообщалось, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию после начала спецоперации, узнали, что их детей учат русскому языку в начальной школе в рамках языкового проекта.

В апреле сообщалось, что украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансовой помощи.

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