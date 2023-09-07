Губернатор Ростовской области сообщил о повреждении дома в Батайске

В центре города Батайск Ростовской области поврежден нежилой дом, причины устанавливаются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска», — написал Голубев и подчеркнул, что пострадавших нет.

Он рассказал, что на месте инцидента в настоящее время работают городские службы, также там присутствует глава администрации Батайска.

Ночью 7 сентября Голубев сообщал, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в регионе системами противовоздушной обороны. Один из них упал за пределами города, а второй — в центре. По его данным, в результате происшествия были повреждены несколько легковых автомобилей, один человек получил травмы, но от госпитализации отказался.

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