Жителям пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону домов предложат временное жилье

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что в случае необходимости жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, будет предложено жилье в маневренном фонде.

«Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 сентября сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. По данным губернатора Василиея Голубева, системами противовоздушной обороны были сбиты два дрона, от попадания беспилотника пострадали три здания и несколько автомобилей.

Министерство обороны России сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории страны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.