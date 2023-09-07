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В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов

В Алданском районе Якутии семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Восточное межрегиональное CУТ СК России

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), в Алданском районе произошел сход семи грузовых вагонов. На данный момент предварительно нет информации о пострадавших. Об этом пишет РИА Новости.

Оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона была направлена на место происшествия, а также туда выехал аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.

В связи с этим инцидентом был задержан пассажирский поезд №327 «Нижний Бестях — Благовещенск». Пассажирам были предоставлены питание и вода, и они были проинформированы о происшедшем.

В августе в Молдавии сошли с рельс шесть вагонов с зерном. Предварительной причиной инцидента назвали потерю прочности путей из-за жары. Всего в составе двигался 61 грузовой вагон.

В июле в Кузбассе платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры подчеркнули, что сход платформ произошел с опрокидыванием контейнеров с одной из них. В них перевозились металлические изделия бытового назначения.

Ранее подросток получил ожог 90% тела, когда делал селфи на крыше поезда.

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