В Подмосковной деревне Картино загорелся склад

В деревне Картино Ленинского городского округа Московской области произошло возгорание на складе. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как рассказали агентству в МЧС, пожар произошел в складском здании в СНТ «Картина гора» на улице Овражная, дом 75.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, угрозы соседним зданиям нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Telegram-канале МЧС России также сообщает о пожаре в Подмосковье, при этом точное место не называется. В министерстве заявили, что угрозы перехода огня на соседние строения нет. На месте пожара работают 78 человек и 26 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее МЧС России опубликовало кадры с места тушения пожара в Санкт-Петербурге на территории ангара в Красногвардейском районе.

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