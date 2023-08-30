В Кирове спасли ребенка с разрывом глотки и пищевода

Врачи Кировской детской областной больницы спасли 14-летнего мальчика с ранением глотки и пищевода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Подросток гулял во дворе дома, упал с турника и потерял сознание, мальчика госпитализировали. У него был диагностирован разрыв задней стенки глотки и верхней трети пищевода. Это повреждение могло привести к воспалительному процессу, который грозил летальным исходом.

«Мы взяли пациента на операционный стол, ушили рану глотки, но для пищевода таких техник, к сожалению, нет. Получив консультацию коллег из федерального центра, мы составили план лечения, в который входило парентеральное питание, то есть поступление питательных веществ в организм путем внутривенной инфузии, и покой», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Виталий Лапшин.

Две недели подросток находился под наблюдением врачей, его состоянии стабилизировалось, школьник выписан на амбулаторное лечение.

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