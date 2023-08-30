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Сотрудник Шереметьево угрожал облить кислотой бросившую его стюардессу и лишился работы

Mash: сотрудника Шереметьево уволили из-за угроз облить кислотой стюардессу

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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Сотрудника аэропорта Шереметьево уволили из-за угроз облить кислотой стюардессу, которая решила с ним расстаться. Об этом сообщает «Kras Mash».

Уроженец Красноярского края трудился в линейном отделе МВД России в столичном аэропорту более десяти лет. У него был роман с одной из стюардесс, но девушка приняла решение расстаться с 32-летним мужчиной.

Россиянин просил девушку вернуться к нему, но это не подействовало. Тогда мужчина перешел к угрозам, и пообещал облить стюардессу кислотой — она обратилась в полицию.

По данным источника, после обращения девушки в правоохранительные органы мужчину уволили. Разбирательство по делу продолжается.

Ранее в Петербурге приговорили к восьми годам лишения свободы мужчину, облившего школьницу кислотой.

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