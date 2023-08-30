В Хабаровске неизвестный похитил чужую кошку и попал на видео

В Хабаровске мужчина посадил в пакет соседскую кошку и увез в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

Как рассказала хозяйка похищенного животного, все произошло 28 августа, когда ее кошка находилась в подъезде в ожидании прогулки. Питомец привык самостоятельно гулять в районе Краснореченского совхоза, выходя и заходя в многоэтажку с помощью соседей.

Утром мужчина, спускавшийся с верхнего этажа, увидел животное у входной двери и посадил его в заранее приготовленный полиэтиленовый пакет. Злоумышленник туго завязал его, вышел из дома, сел в свой автомобиль и скрылся вместе с похищенной кошкой.

По словам пострадавшей владелицы, до сих пор на ее питомца никто из жильцов не жаловался. Женщина называет свою кошку «частью семьи» и «другом соседей».

Хозяйка просит помочь в розыске пропавшего животного и присоединиться к поисковой операции, развернувшейся в городе.

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