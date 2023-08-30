В Финуниверситете рассказали об особенностях приемной кампании в этом году

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказала об особенностях приемной кампании в 2023 году. По ее словам, большая часть заявлений на поступление в вуз была подана через портал «Госуслуги». Также, по ее словам, была выделена специальная квота для военнослужащих.

«Кроме этого, впервые в России проводилась приемная кампания с использованием приоритетов зачисления. Это перечень направлений обучения в порядке убывания приоритетности, которые поступающие могли указать в каждом вузе (не более пяти вузов). Ребятам не нужно было подавать согласие на зачисление, забирать и так далее — излишняя суета ушла», — продолжила Брюховецкая.

Она напомнила, что эксперимент с подачей заявлений через «Госуслуги» проводится уже четвертый год. При этом, по ее словам, в этом году практически во всех вузах такой тип заявлений преобладал.

Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в свою очередь рассказал, что самыми востребованными специальностями в вузе остаются юриспруденция, госуправление, реклама и связи с общественностью.

Ранее Минпросвещения разработало план воспитательной работы на учебный год.