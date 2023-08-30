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На Урале нашли крупный склад с тухлой курицей для шаурмы

Mash: на Урале нашли склад с десятками килограммов тухлой курицы для шаурмы

В Свердловской области на складе одного из крупнейших поставщиков мяса для шаурмы нашли десятки килограммов тухлой курицы. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, склад с просроченной курицей принадлежит одному из местных индивидуальных предпринимателей. Бизнесмен поставлял протухшую птицу в большое количество ресторанов общественного питания на Урале.

На складе, по словам оперативников, стоял ужасный запах. После проведения всех необходимых мероприятий сотрудникам правоохранительных органов пришлось отстирывать одежду от въевшегося аромата.

Тухлую курицу мыли, пропитывали ароматизатором и мариновали. После этих манипуляций просроченный продукт продавался в качестве заготовок для шаурмы и шашлыка, сообщает источник.

Откуда предприниматель брал свой непригодный к употреблению товар на данный момент не установлено. Судя по упаковке, часть тухлой птицы — это списанная из сети магазинов «Ашан» просроченная продукция.

Ранее цех с просроченной курицей для шаурмы нашли в столице региона.

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