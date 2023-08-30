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В Туле прошел финал проекта «Россия.Горизонты.Практика»

Победителем проекта «Россия.Горизонты.Практика» стал тульский бренд текстиля

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«Россия.Горизонты.Практика»

В Туле в творческом кластере «Октава» 28-29 августа состоялся финал проекта «Россия.Горизонты.Практика». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Молодые дизайнеры, бренды и создатели креативного контента из Тулы и других городов России поучаствовали в двухдневной образовательной программе и получили ценные комментарии от экспертов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участников научили считать юнит-экономику, рассказали о том, как в наши дни построить бренд, и об эффективных инструментах продвижения. Также эксперты проекта поделились опытом, как создать успешный проект в области креативных индустрий.

По результатам питчинга главный приз в размере 700 тыс. рублей достался тульскому бренду PERINNE и его основательницам Светлане Катаргиной и Татьяне Бабковой. Это бренд текстиля и товаров для дома, соединивший в себе графический дизайн и прикладное искусство.

Также эксперты отметили большое количество талантливых и перспективных участников, которых пригласили к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того,1 сентября 2023 года все желающие смогут посетить открытую выставку с изделиями участников проекта «Россия.Горизонты.Практика» из Иваново и Тулы, которая состоится на территории стадиона «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума.

Напомним, проект «Россия.Горизонты» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Тульской области. Основная задача проекта - объединить талантливых специалистов в регионе и дать импульс к развитию локальных брендов.

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