В украинском Черноморске местный житель удерживал в плену семью

На Украине задержали мужчину за удержание своей семьи в заложниках. Об этом сообщает Telegram-канал «Черноморск, как он есть».

Инцидент произошел в Тоншаевском районе Одесской области. Как сообщают очевидцы, украинец взял в заложники своих родственников. Более того, на территории дома была слышна стрельба.

На момент приезда полиции в квартире присутствовали женщина и ребенок. Местный житель держал их в заложниках и угрожал, что нанесет им травмы. Старшую родственницу удалось освободить. Когда она вышла из квартиры, на женщине заметили кровь.

Полиция провела с мужчиной переговоры, после чего его задержали.

Ранее в Подмосковье мужчина попытался купить наркотики и оказался в заложниках у уголовников.