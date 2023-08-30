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На портале ДЭГ стартовало тестовое голосование

На участие в тестовом голосовании на портале ДЭГ подали почти миллион заявок

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Избиратели из 21 региона протестируют систему дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По состоянию на утро 30 августа было подано 899 987 заявлений на участие в ДЭГ.

«30 и 31 августа систему дистанционного электронного голосования протестируют избиратели 21 региона, где голосование пройдет в течение трех дней подряд, завтра к ним присоединятся Свердловская, Томская и Челябинская области, где голосование пройдет в один или два дня. Масштаб применения ДЭГ у нас в этом году беспрецедентный – 25 регионов, и к его проведению нужно хорошо подготовиться, провести все необходимые тренировки», — заявила Памфилова.

Он добавила, что участие в тренировке позволит избирателям заранее ознакомиться с процедурой ДЭГ, а комиссии смогут отработать все действия (от загрузки бюллетеней в систему ДЭГ и разделения ключей шифрования до расшифровки голосов).

Каждый избиратель, подавший заявление на ДЭГ в одном из 24 субъектов и получивший статус «Учтено», может зайти на портал vybory.gov.ru и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Проголосовать можно только один раз. Данные о кандидатах и партиях обезличены.

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