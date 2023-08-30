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Подростки устроили драку на встрече с блогером в Братске

Подростки устроили драку на встрече с TikTok-блогером в Братске

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Телеграм-канал «Babr Mash»

В Братске на встрече с кумиром молодежи произошла массовая потасовка тинейджеров. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел 29 августа рядом с Братским драматическим театром, где проходила встреча TikTok-блогера Николая Прокопьева (2,6 млн подписчиков в TikTok) с подростками. В какой-то момент кто-то из гостей встречи кинул в участников фан-клуба мяч, представитель команды блогера попросил так не делать. Далее началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

В драке один из подростков вывихнул плечо, другие участники получили синяки и ссадины. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура.

Ранее в Улан-Удэ толпа подростков жестоко избила девочку.

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