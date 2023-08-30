В Москве девятилетняя девочка пострадала после аварии с электросамокатом

В Москве установили личность человека, который сбил девочку на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел на Таганской улице. Камеры видеонаблюдения засняли подростка, который ехал по тротуару на электросамокате. В какой-то момент он врезался в девятилетнего ребенка, остановился и спустя несколько секунд поехал дальше.

Позже правоохранители нашли предполагаемого злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток.

«Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в публикации.

На данный момент специалисты определяют степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

Ранее в Анапе мужчина в костюме Человека-паука на электросамокате врезался в припаркованную машину.