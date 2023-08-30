Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный новосибирец напал на подростков и пригрозил им расправой

В Новосибирске пьяный мужчина напал на подростков, угрожая им расправой

close
100%
«Вести Новосибирск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Вести Новосибирск»

Пьяный мужчина в Новосибирске напал на подростков и пригрозил им расправой. Об этом сообщают »Вести Новосибирск».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Степной улице. Агрессивный нетрезвый мужчина по неизвестной причине начал избивать одного из компании школьников, угрожая расправой.

«Дети гуляли и решили помыть руки в кране у дома. Тут сзади подлетает пьяный мужчина и начинает избивать 14-летнего мальчика. Моя внучка начала за него заступаться, он отпустил мальчика, подскочил к ней и ударил ее по лицу», — рассказала бабушка пострадавшей девочки.

После этого новосибирец отошел и вернулся с проводом в руках, продолжая угрожать и запугивать несовершеннолетних. Подростки несколько раз пытались выяснить, почему мужчина на них напал, но он не ответил. Спустя непродолжительное время агрессор бросил провод на землю и удалился.

Родители пострадавших подростков обратились в полицию — новосибирца ищут. Сотрудники СК по региону начали проверку по факту произошедшего.

Ранее красноярец избил подростка на детской площадке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях