США питают ненависть к России и Венгрии из-за православной веры жителей этих стран. С таким заявлением выступил американский ведущий Такер Карлсон в Будапеште, передает РИА Новости.

«Они ненавидят Венгрию. <…> Это христианская страна. По этой же причине они ненавидят Россию», — объяснил он.

По словам журналиста, и Россия, и Венгрия — страны, построенные на христианских заповедях. Ведущий обратил внимание, что Вашингтон считает наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан дал интервью американскому тележурналисту. Венгерский лидер назвал того, кто мог бы завершить конфликт на Украине. По его словам, завершение военных действий возможно, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

23 августа бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью Карлсону, что если Запад не начнет переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, то российские войска дойдут до Западной Украины.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.